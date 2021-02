Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch und Vandalismus in einer Lagerhalle

53937 Schleiden (ots)

Am Samstagvormittag stellte ein Mittarbeiter in Burg Vogelsang fest, dass in ein Gebäude, das als Lager genutzt wird, die Eingangstür eingetreten war. Im Gebäude war Mobiliar zerstört und mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. Weiterhin hatten unbekannten Täter das Lager durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde, muss nachermittelt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Euskirchen unter 02251-7990 entgegen.

