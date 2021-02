Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

53909 Zülpich (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17.10 Uhr befuhr ein 18jähriger Pkw Fahrer aus Hürth die B265 aus Richtung Erftstadt kommend in Fahrtrichtung Langendorf. An der Einmündung zur Römerallee wollte er nach links ins Stadtgebiet Zülpich abbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen 29jährigen Pkw Fahrer aus Nideggen, der ihm auf der B265 entgegen kam. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl die beiden Fahrer als auch die beiden Beifahrer wurden nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle mittelschwer verletzt mit mehreren Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Für die Unfallaufnahme war die B265 komplett gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut und beseitigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell