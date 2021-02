Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in der Gäustraße - Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 14.02.21, stellte ein 21-jähriger Neustadter seinen Opel um 09:30Uhr in der Gäustraße in Neustadt/Weinstraße ordnungsgemäß ab. Als er etwa vier Stunden später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Streifschaden im Bereich des vorderen, linken Kotflügels fest. Der Verursacher des Schadens hatte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne zuvor die Schadensregulierung in die Wege zu leiten. Entsprechend wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder gar dem Täterfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße (Tel.: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Aufgrund der vorliegenden Fremdlackanhaftungen dürfte der Verursacher ein schwarzes Fahrzeug geführt haben.

