Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede- bewaffneter Räuber flieht mit geringer Beute

Holzwickede (ots)

Am Sonntagmorgen, 27.09.2020, 02.30 h, wurde die Esso- Tankstelle am Ruhrschnellweg in Holzwickede überfallen. Nach Betreten des Verkaufsraumes wurde der 41jährige Angestellte der Tankstelle durch einen unbekannten Täter,der mit einer Schußwaffe herumfuchtelte und den Angestellten bedrohte, zur Herausgabe der Einnahmen gezwungen. Nach Aushändigung eines geringen Bargeldbetrages, der in einer Tasche mit braunen Henkeln verstaut wurde, flüchtete der Täter zu Fuß über einen Wirtschaftsweg in Richtung Holzwickede. Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 170cm groß, schlank, sprach mit osteuropäischem Akzent,Pistole,trug eine schwarze Skimaske und einen schwarzen Trainingsanzug. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Unna, 02303/9213120, in Verbindung zu setzen.

