Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte- Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Schwerte (ots)

Am Samstag, 26.09.2020, gegen 20.30 Uhr, befuhr eine 75-jährige Dortmunderin die Sölder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in Höhe des Buschkampwegs mit ihrem grauen BMW nach links von der Fahrspur ab und kollidierte im Gegenverkehr frontal mit dem PKW Mazda einer entgegenkommenden 24-jährigen Dortmunderin.Beide Fahrzeugführerinnen wurden schwer verletzt und einer Klinik in Dortmund zugeführt. Hinweise auf Lebensgefahr liegen nicht vor. An beiden Pkw entstand Totalschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Die Sölder Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 20.000 Euro.

