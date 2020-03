POL-OH: Verkehrsunfall - Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Osthessen

Angersbach - Am Montag (09.03.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Renault Megane, die Bundesstraße von Lauterbach kommend in Richtung Angersbach, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw schleuderte auf die Gegenfahrbahn und streifte mit der Beifahrerseite einen Baum. Im Anschluss kam das Fahrzeug am linken Fahrbahnrand zum Stehen. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.300 Euro.

