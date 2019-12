Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gelegenheit macht Diebe

Am Dienstag bediente sich ein Unbekannter in Ulm aus einem unverschlossenen Auto.

Ulm (ots)

Zwischen 14.30 und 15.30 Uhr parkte ein 49-Jährige sein Auto in der Kornhausgasse. Für Be- und Entladetätigkeiten verschloss er sein Fahrzeug nicht. Als er später in sein Auto wieder einstieg bemerkte er, dass seine Aktentasche fehlte. Ein Dieb hatte die Gelegenheit genutzt und diese aus dem nicht verschlossenen Auto mitgenommen.

Tipp der Polizei: Auto Aufbrecher haben es nicht es nicht immer Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

