Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Einbrüche

Fulda (ots)

Diebstahl von einem Paar Ski

Gersfeld - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde kam es bereits am Samstag (29.02.), zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr zu einem Diebstahl von einem Paar Skier der Marke "Stöckli Laser AX" in Gelb. Der Geschädigte hatte diese während einer Pause an einem Skiständer der Märchenwiesenhütte abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.100 Euro.

In Firmengebäude eingebrochen

Eichenzell - In der Nacht von Sonntag (08.03.) auf Montag (09.03.) brachen Unbekannte in einer Firma in der Straße "Am Queracker" ein. Die Täter brachen eine Tür auf und verschafften sich so Zutritt in die Firmenräumlichkeiten. Die Diebe durchsuchten die Räume und stahlen einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Der angerichtete Schaden beläuft sich jedoch auf rund 3000 Euro.

Firmeneinbruch

Fulda - In der Zeit von Samstag (07.03.) bis Montag (09.03.) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Kohlhäuser Straße ein. Die Diebe schlugen ein Dachfenster ein und durchsuchten das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine noch unbekannte Stückzahl von Smartphones gestohlen. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau zu beziffern.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

