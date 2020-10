Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

Am 21.10. in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 14:00 Uhr brachen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Haustür in ein Mehrfamilienhaus an der Augustastraße ein. Hinweise auf ein Eindringen in eine der Wohnungen gab es nicht, auch im Hausflur wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet.

