Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Giesen - Ahrbergen (TK) In der Zeit von Samstag, 26.09.20, 01.30 Uhr, bis 12.30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Audi in Giesen in der Groß-Beelter-Straße, Höhe Hausnummer 6. Ein unbekannter Täter zerkratzte in dieser Zeit mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugtür des PKW und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an einem PKW Audi kam es in der Straße Im Heere in Ahrbergen in der Zeit von Donnerstag, 24.09.20, 22.00 Uhr, bis Sonntag, 27.09.20, 07.45 Uhr. Der PKW stand in diesem Zeitraum im Bereich des dortigen Wendehammers. Ein unbekannter Täter fügte dem PKW im Bereich des hinteren linken Kotflügels eine Delle zu und verursachte in diesem Fall einen Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell