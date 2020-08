Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Schule - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 23.08.2020, zwischen 14.00 und 20.00 Uhr, wurde in eine Schule in der Zähringer Straße eingebrochen. Unbekannte schlugen eine Scheibe ein und öffnete eine Tür. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Sonntag verdächtige Wahrnehmungen in der Zähringer Straße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell