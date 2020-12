Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeug ausgebremst

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.12.20 gegen 15:00 Uhr kam es auf der A 650 zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Seat Leon die BAB 650 von Ludwigshafen kommend in Richtung Bad Dürkheim. Kurz vor der Abfahrt Friedelsheim wollte sie einen schwarzen VW Golf überholen. Als sie sich vor diesem, wieder nach rechts einordnen wollte, gab dieser plötzlich unvermittelt Gas und wäre vor sie gefahren, sodass sie sich hinter ihm einordnen musste. Danach habe der Fahrer des VW bis zum Stillstand abgebremst, sodass auch sie, auf der rechten Fahrbahn, auf der Autobahn stehen bleiben musste. Die 39-Jährige betätigte sofort ihren Warnblinker, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen. Ein bislang nicht bekannter PKW-Fahrer musste hinter ihr ebenfalls stark abbremsen. Über das abgelesene Kennzeichen konnte der Fahrer des VW ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Nötigung bzw. Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim sucht nun sowohl den Fahrzeugführer der hinter dem Seat stark abbremsen musste, sowie weitere Zeugen. Diese können sich unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die PI Bad Dürkheim wenden.

