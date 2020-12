Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfallflucht - Gartenmauer verschoben

Carlsberg, Am Herrenkopf - bis 09.12.2020, 08:00 UhrCarlsberg, Am Herrenkopf - bis 09.12.2020, 08:00 Uhr (ots)

Ein Nachbar machte den Geschädigten Anwohner auf einen Schaden an seiner Gartenmauer aufmerksam. Die Beamten stellten an der Unfallstelle schwarzen Gummiabrieb (offensichtlich vom Reifen) fest. Sonstige Hinweise auf den Verursacher gibt es keine. Die Mauer war in einer Höhe von 50-60 cm durch einen Anstoß komplett verschoben - Schaden ca. 1000EUR. Die Unfallzeit liegt zwischen 08.12.2020, 20:00 Uhr und 09.12.2020, 08:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359 93120.

