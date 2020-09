Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0565--Bremer CDU-Büro beschmiert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall Zeit: 8.9.20, bis 8.30 Uhr

Unbekannte warfen mehrere Farbbeutel an das Bremer CDU-Gebäude in Bremen Mitte. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter warfen vier Farbbeutel auf ein großes Wahlplakat an der Fassade des CDU-Büros Am Wall. Dadurch wurden auch Teile der Außenfassade mit roter Farbe verschmutzt. Ein Mitarbeiter bemerkte den Schaden am Dienstagmorgen und alarmierte die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

