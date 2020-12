Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Einbruch in Wochenendhaus

Im Zeitraum vom 05.12.2020 bis 09.12.2020, 15:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus am Mundhardter Hof in Wachenheim. Bislang unbekannte Täter brachen das Schloss der Gartentür auf und gelangten so auf das Grundstück. Am Wochenendhaus wurde dann sowohl die Kellertür als auch die Haupteingangstür aufgehebelt. Dadurch entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und unter anderem eine Bluetoothbox und eine Stereoanlage entwendet. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

