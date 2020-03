Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgedehnter Dachstuhlbrand in Rheydter Innenstadt

Mönchengladbach-Rheydt, 13.03.2020, 03:27 Uhr, Bahnhofstr. (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Bahnhofstraße in Rheydt zu einem Dachstuhlbrand in einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus. Schon auf der Anfahrt waren eine starke Rauchentwicklung und Feuerschein sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren bereits alle Bewohner des betroffenen Gebäudes durch Einsatzkräfte der Polizei ins Freie geführt worden. Die Brandbekämpfung wurde durch zwei Trupps im Innenangriff und über zwei Drehleitern im Außenangriff eingeleitet. Der Brand konnte auf diese Weise schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die angrenzenden Nachbargebäude wurden ebenfalls kontrolliert und teilweise geräumt. Die betroffenen Bewohner konnten für die Dauer der Maßnahmen vor Ort in der nahegelegenen Polizeiwache auf der Vierhausstraße und in einem bereitgestellten Bus der NEW untergebracht werden. Zeitweise waren 39 Personen zu betreuen. Durch einen Notarzt wurden die Bewohner aus den unmittelbar betroffenen Wohneinheiten untersucht. Zum Glück wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt. Zeit- und personalintensiv gestalten sich derzeit die Nachlöscharbeiten. Der Brand war auch in die Zwischendecke zwischen Spitzboden und Wohneinheiten geschlagen. Um alle Glutnester erreichen zu können, muss dieser Deckenbereich großflächig geöffnet werden. Die Nachlöscharbeiten dauern zurzeit noch an. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kommt es vor dem HBF Rheydt zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren die Löschzüge der Feuer- und Rettungswachen III (Rheydt) und II (Holt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Rüstwagen und der Abrollbehälter Atemschutz aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheiten Rheydt, Odenkirchen, Stadtmitte, Günhoven/Kothausen der Freiwilligen Feuerwehr, die Notfallseelsorge, der Koordinator der Hilfsorganisationen, 4 Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, der Leitende Notarzt sowie der Führungsdienst der Feuerwehr. Für die Einsatzdauer stellten die Einheiten Giesenkirchen und Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr den Grundschutz sicher.

Einsatzleiter: Oberbrandrat Marco Jennißen

