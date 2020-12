Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - ehrlicher Finder

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.12.20 gegen 15:00 Uhr konnte ein Postbote vor einem Anwesen im Holzweg in Bad Dürkheim einen Geldbeutel auffinden. Den Geldbeutel mit zahlreichen Dokumenten und Bargeld nahm er an sich und gab ihn bei der Polizei Bad Dürkheim ab. Der Ehemann der Verliererin konnte telefonisch erreicht werden. Dieser informierte seine Frau, die ihren verlorenen Geldbeutel glücklich auf der Polizeiinspektion entgegennahm.

