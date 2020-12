Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unfall A 61 - VW Fahrer am Steuer eingeschlafen

Bild-Infos

Download

DannstadtDannstadt (ots)

Sekundenschlaf war die Ursache eines Verkehrsunfalls am 09.12.2020, um 18.40 Uhr. Der 47-jährige Fahrer eines VW war auf der A61 in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Dannstadt fiel der Mann in einen Sekundenschlaf. Dadurch fuhr er auf den vor ihm fahrenden Wagen einer Fahrschule auf. Durch den Aufprall prallte er gegen die rechte Schutzplanke, wo er zum Stehen kam. An beiden Autos entstand Sachschaden, Gesamthöhe rund 17.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Gegen den 47-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Ruchheim

Sandra Giertzsch

Telefon: 06237/933-2212

E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell