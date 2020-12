Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt -Mountainbiker bei Unfall leicht verletzt

Laumersheim, L 454 -08.12.2020, 16:55 UhrLaumersheim, L 454 -08.12.2020, 16:55 Uhr (ots)

Ein 15-Jähriger Mountainbiker fuhr auf der L 454 aus Richtung Weisenheim am Sand kommend Richtung Laumersheim. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer fuhr in der gleichen Richtung. Offensichtlich erkannte der PKW-Fahrer den Radfahrer zu spät. Er streifte das Fahrrad beim Überholen mit dem rechten Außenspiegel, woraufhin der 15-Jährige stürzte. Glück im Unglück: Der Mountainbiker trug professionelle Schutzausrüstung (Helm, Protektoren), weshalb er nur ein paar Schrammen und Prellungen davon trug. Dem Jugendlichen ist allerdings auch ein Vorwurf zu machen, da er in Dunkelheit vollkommen unbeleuchtet und mit dunkler Kleidung unterwegs war. Der Sachschaden ist relativ gering.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell