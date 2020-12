Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

UslarUslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin wollte am 02.12.20, gegen 09:00 Uhr, von der Lippoldsberger Straße in Richtung Bodenfelde einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Lkw. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Eine 88-jährige Beifahrerin im Pkw wurde verletzt mit dem RTW in ein Krankenhaus eingeliefert. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

