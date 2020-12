Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildtier ausgewichen und überschlagen

Bad GandersheimBad Gandersheim (ots)

Einbeck, L 487, Greene - Ippensen, Dienstag, 01.12.20, 20.15 Uhr

EINBECK (schw) - Am Dienstag, 01.12.20, 20.15 Uhr befuhr eine 19-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw, VW Polo die L487 aus Rtg. Greene kommend in Richtung Ippensen, als plötzlich ein Reh vor dem Pkw die Fahrbahn kreuzte. Die Einbeckerin, die gemeinsam mit einer weiteren Insassin unterwegs war, verlor während des Ausweichmanövers die Kontrolle über ihren Pkw und kam ins Schleudern. In der Folge überschlug sich der Pkw und kam auf der angrenzenden Grünfläche auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, die Beifahrerin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR

