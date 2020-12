Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

EinbeckEinbeck (ots)

Dassel (pap) Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 01.12.2020, gegen 16.00 Uhr auf der Landesstraße 546 zwischen Wangelnstedt und Lüthorst. Eine junge Frau aus dem Landkreis Holzminden befuhr mit ihrem Pkw Opel Astra die Landesstraße von Wangelnstedt in Richtung Lüthorst. Ausgangs einer Rechtskurve kam die 29 jährige aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto drehte sich und prallte dann auf der linken Seite mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt schwerste Verletzungen, an denen sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 36 Jahre alte Beifahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus überführt werden. Neben zwei Streifenwagen des Polizeikommissariats Einbeck wurde auch die Tatortgruppe der Polizeiinspektion Northeim sowie ca. 50 Kameraden der umliegenden Feuerwehren eingesetzt. Der Pkw wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen beschlagnahmt. Die Landesstraße wurde bis 19.00 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell