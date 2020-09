Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Dieb nutzt Gelegenheit

Isselburg (ots)

Ein kurzer Augenblick reichte: Ein Dieb hat am Montag in Isselburg die Geldbörse eines Mannes gestohlen - der hatte das Portemonnaie nur kurz auf den Gepäckträger seines Fahrrads gelegt, um sich vor dem Einkauf die Hände zu desinfizieren. Als er sich wieder zu seinem Rad umwandte, war die Geldbörse verschwunden. Das Geschehen hat sich gegen 15.00 Uhr vor einem Verbrauchermarkt an der Klever Straße abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

