Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin beim Abbiegen erfasst

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin ist am Montag in Bocholt mit einem abbiegenden Auto zusammengestoßen. Die 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Jugendliche hatte gegen 15.30 Uhr den Radweg am Westring befahren. Als die Bocholterin die Einmündung zur Schwanenstraße überquerte, kam es zur Kollision: Ein 34-jähriger Duisburger hatte mit seinem Wagen vom Westring nach rechts in die Schwanenstraße abbiegen wollen und die Isselburgerin übersehen.

