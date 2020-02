Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (B33

St. Georgen im Schwarzwald) (12.02.2020)

B 33 / St. Georgen (ots)

Sachschaden von rund 45.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Sattelzug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch gegen 09.30 Uhr auf der B 33 ereignet hat. Der Fahrer eines Sattelzugs befuhr die Bundesstraße von Triberg kommend in Richtung St. Georgen. Im Bereich der Straße "Am Storzenberg" musste er verkehrsbedingt abbremsen. Trotz angepasster Geschwindigkeit kam sein Fahrzeug ins Schleudern und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Ein ihm folgender Sattelzug-Lenker, der ebenfalls abgebremst hatte um nicht aufzufahren, geriet auch ins Schleudern und stieß mit dem auf der Fahrbahn stehenden LKW zusammen. Verletzt wurde keiner der Fahrer, ein Sattelzug musste jedoch abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell