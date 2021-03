Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Reisighaufen stand in Flammen

53879 Euskirchen (ots)

Samstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Brand in den Erftauen aus. Hier stand ein Reisighaufen in Flammen. Aus ungeklärten Ursache war der Grünabschnitt in Brand geraten. Die Stadt Euskirchen hatte den Grünabschnitt für Insekten und Kleintiere hinter der Thermenwelt abgelegt.

