Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Öffentlichkeitsfahndung: Mutmaßlicher Kreditkartenbetrüger identifiziert

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Nachdem die Polizei Minden-Lübbecke die Bevölkerung am 13. Januar bei der Suche nach einem mutmaßlichen Kreditkartenbetrüger um Mithilfe gebeten hat, ist dessen Identität nun geklärt.

Die Hinweise führten zu einem 60-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland, der in der Zwischenzeit in seine Heimat am Balkan zurückgekehrt ist. Dieser steht unter Verdacht, im Sommer des vergangenen Jahres eine fremde Kreditkarte in Minden missbräuchlich benutzt und so Bargeld von einem Konto abgehoben zu haben.

