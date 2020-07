Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: POL-NE: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und PKW auf der Krefelder Straße

Neuss (ots)

Neuss Innenstadt - Gegen 15:20 Uhr kam es am Sonntag (05.07.) auf der Krefelder Str. in Höhe der Hausnummer 62 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Pkw hielt auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Hauptbahnhof und ließ seinen Beifahrer aussteigen. Der in gleiche Richtung fahrende 62-jährige Busfahrer übersieht den stehenden PKW und fährt auf diesen auf. Ein Fahrgast im Linienbus und der Fahrzeugführer des haltenden Pkw wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Es kam zu Sachschaden an beiden Fahrzeugen. An der Unfallstelle kam es zu einer erheblichen Ansammlung von etwa 150 Schaulustigen, die die Unfallaufnahme zunächst erschwerten. Erst durch Hinzuziehung weiterer Kräfte konnten die Versorgung der Unfallbeteiligten und die Unfallaufnahme erfolgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten musste die Krefelder Str. zwischen Hafenstr. und Schwannstr. in beide Richtungen gesperrt werden.(AS)

