Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Jugendliches Duo raubt Kopfhörer - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss-Furth (ots)

Am Donnerstag (02.07.), gegen 15:40 Uhr, war ein 13-Jähriger mit seinem Freund an der Venloer Straße unterwegs in Richtung Neuss Innenstadt, als ihnen ein Pärchen von etwa 16 oder 17 Jahren entgegenkam. Der Junge sprach den 13-Jährigen gleich auf seine Kopfhörer an und versuchte, danach zu greifen. Dieser wehrte sich zunächst, übergab sie dem größeren Jugendlichen jedoch, als er ihm Prügel androhte. Das Duo entfernte sich dann, möglicherweise mit dem Bus in Richtung Innenstadt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Der Junge soll etwa 17 Jahre alt und circa 189 Zentimeter groß sein. Er hatte goldbraunes, lockiges kurzes Haar und trug eine schwarze lange Jeans, dazu eine weiße Trainingsjacke mit schwarzen Ärmeln der Marke Nike. Seine Begleiterin soll etwa 16 bis 17 Jahre alt sein. Sie soll etwa 175 Zentimeter groß sein und hatte goldbraunes, hüftlanges offenes Haar. Zu ihrer weißen Jeans trug sie eine ähnliche Trainingsjacke (weiß mit schwarzen Ärmeln der Marke Nike).

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell