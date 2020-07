Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Weißer Audi A8 wieder aufgetaucht - Limousine in der Tschechischen Republik sichergestellt

Kaarst (ots)

Mit Pressemeldung vom 01.07.2020 -13:06 Uhr, berichteten wir über den Diebstahl eines weißen Audi A8 in Holzbüttgen. Die Fahndung nach dem Auto führte noch am gleichen Tag zum Erfolg. Der weiße Audi konnte am Mittwoch (01.07.) in der Nähe von Prag (Tschechischen Republik) sichergestellt werden. Die Fahndung ist somit beendet. Die Ermittlungen sowie die Spurensuche und -auswertung dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell