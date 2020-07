Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tatverdächtige nach versuchtem Schuleinbruch gestellt - Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (01.07.), kurz vor Mitternacht, erhielt die Polizei den Hinweis auf einen möglichen Einbruchsversuch in eine Schule an der Frankenstraße.

Durch Geräusche auf den Vorfall aufmerksam geworden, informierte ein Anwohner sofort die Beamten. Der Zeuge beobachtete vier unbekannte Männer, die vom Schulgelände flüchteten und nahm zunächst deren Verfolgung auf bis er das Quartett aus den Augen verlor. Eine Streife stellte kurz darauf zwei Verdächtige auf der Further Straße.

Die vom Zeugen gelieferten Personenbeschreibungen passten auf die beiden 17-Jährigen.

Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass Täter erfolglos versucht hatten, mit der Stange eines Verkehrsschildes eine Scheibe am Schulgebäude einzuschlagen.

Die beiden Tatverdächtigen äußerten sich bislang nicht zu den Vorwürfen - die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 dauern an.

