Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneute Warnung der Polizei: Betrüger lassen sich angebliche "Corona-Medikamente" teuer bezahlen

Korschenbroich-Kleinenbroich (ots)

Am Donnerstag (02.07.) erschlichen sich Betrüger eine fünfstellige Summe von einer Seniorin. Die lebensältere Kleinenbroicherin erhielt gegen 9:15 Uhr einen Anruf ihres vermeintlichen Sohnes, der behauptete, mit einer Coronainfektion in einem Düsseldorfer Krankenhaus zu liegen. Das Medikament, das ihm helfen solle, sei jedoch sehr teuer, daher benötige er dringend Bargeld.

In Sorge um ihren Sohn holte die Seniorin Geld von ihrer Bank und packte es in eine Plastikdose. Ein ihr angekündigter "Kurier" nahm die Dose gegen 10:15 Uhr an der Nordstraße in Empfang und entfernte sich fußläufig in Richtung der Straße "Auf dem Kempen".

Erst später stellte sich heraus, dass es dem echten Sohn gut ging. Daraufhin informierte die Dame die Polizei. Das Kriminalkommissariat 12 ermittelt nun und sucht Zeugen.

Der Unbekannte, der das Geld abgeholt hatte, wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 175 Zentimeter groß und etwa 28 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte schwarzes Haar, ein rundes Gesicht und trug eine hellblaue medizinische Maske. Er trug unter anderem ein T-Shirt, eine blaue Jacke und Turnschuhe.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell