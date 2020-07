Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aktuelle Fahndung der Polizei nach vermisstem 56-Jährigen

Rhein-Kreis Neuss, Neuss, Meerbusch (ots)

Seit Samstag (04.07.) wird der Neusser Wolfgang K. vermisst. Der 56-jährige, an Alzheimer leidende Mann hatte nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagmorgen seine Wohnanschrift an der Weckhovener Straße verlassen. Er kehrte bislang nicht hierhin zurück. Die Familie des Gesuchten befürchtet, dass er sich inzwischen in hilfloser Lage befinden könnte und wendete sich daher an die Polizei.

Diese führte unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen im gesamten Neusser Stadtgebiet aber auch darüber hinaus durch, bei denen unter anderem Suchhunde und Polizeihubschrauber eingesetzt wurden.

Die Fahndung, die sich insbesondere auf ein Waldgebiet zwischen Neuss Pomona und dem Nixhütterweg, Norf, nach Hinweisen aber auch auf Ortschaften in Meerbusch erstreckte, wird derzeit noch intensiv fortgeführt.

Die Polizei bittet die Bürger und Bürgerinnen um Mithilfe bei der Suche nach Wolfgang K..

Ein Bild des 56-jährigen Vermissten, der etwa 178 Zentimeter groß und von kräftiger Statur, mit braun-grauem kurzen Haar ist, ist im Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt und unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/neuss-vermisste-person

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

