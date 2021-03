Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Sonne und Alkohol sind Ursache für mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall -#polsiwi

Neunkirchen-Salchendorf (ots)

Am heutigen Morgen (01.03.2021) ist ein 36-jähriger Fahrer mit seinem PKW auf der Landstraße L 722 von Neunkirchen nach Wilden unterwegs gewesen. In der Nähe zur Einfahrt des Salchendorfer Familienbades gerät er in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem Kleinbus eines 58-jährigen Fahrers. Durch die Kollision werden die beiden Fahrzeugführer sowie die 66-jährige Beifahrerin im Kleinbus leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf ca. 18.000 EUR. Die Unfallstelle war für die Dauer von 1 Stunde voll gesperrt. Vor Ort gab der 36-jährige Unfallverursacher an, dass er durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde und daher in den Gegenverkehr geriet. Ebenfalls nicht ganz unwesentlich dürfte aber auch das Ergebnis eines durchgeführten Atemalkoholtests an der Unfallstelle mit einem Wert von über einem Promille sein. Bei dem Unfallverursacher ist eine Blutprobe entnommen worden, ein Strafverfahren wird eingeleitet.

