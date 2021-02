Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Motocrossfahrer im Wald schwer verletzt -#polsiwi

Netphen-Grissenbach (ots)

Am Donnerstagabend (25.02.2021, 20:23 Uhr) ist in einem Waldgebiet bei Netphen-Grissenbach ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 17-jähriger Jugendlicher befuhr mit einer geliehenen Motocrossmaschine einen befestigten Waldweg (Verlängerung der Straße In der Hälsbach). Hierbei kam er nach rechts von dem Weg ab, fuhr ein Stück die angrenzende Böschung hoch und kam anschließend auf dem Waldweg zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Als die alarmierte Polizei vor Ort eintraf, war das Motorrad bereits von dem Besitzer abgeholt worden. Wie festgestellt wurde, handelte es sich um eine nicht zugelassene Crossmaschine. Der 17-Jährige ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Zum Unfallzeitpunkt war er alkoholisiert. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 16-jährige Besitzer des Kraftrades, der von der Unfallstelle das Fahrzeug nach Hause fuhr, nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte er ebenfalls Alkohol getrunken, so dass auch bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Beide Jugendliche erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Verstöße.

