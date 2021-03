Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Köngen, Kreis Esslingen: Unfall mit Schwertransport auf der A8

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:50 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Wendlingen auf der A8 ein Unfall, bei dem die Fahrbahndecke auf einer Länge von 50 m beschädigt wurde. Ein 46-jähriger Führer eines Schwertransports befuhr die Bundesstraße 313 von Plochingen kommend und wollte auf die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auffahren. Aus bislang unbekannten Gründen rutschte der aufgeladene 76 Tonnen schwere Steinbrecher in der Kurve von der Ladefläche. An der Brechmaschine selbst entstanden lediglich Kratzer. Das genau Schadensausmaß am Fahrbahnbelag konnte bisher noch nicht näher beziffert werden. Das Aufladen des Steinbrechers dauerte bis 2 Uhr morgens. Für diesen Zeitraum musste die Fahrbahn gesperrt werden. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Außerdem war die Autobahnmeisterei Kirchheim mit zwei Fahrzeugen und einer Kehrmaschine an der Unfallstelle tätig.

