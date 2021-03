Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem VW Golf, der zwischen Montag 10:00 Uhr und Dienstag 10:00 Uhr in der Wernerstraße in Ludwigsburg-West auf einem gekennzeichneten Seitenparkplatz abgestellt war. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren die Fahrerseite des VW und fuhr anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07141 18-5353 an das Polizeirevier Ludwigsburg.

