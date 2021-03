Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen - Dachtel: 28-Jähriger in psychischer Ausnahmesituation

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation verübte ein 28 Jahre alter Mann am Dienstag gegen 10.30 Uhr eine Sachbeschädigung in Aidlingen-Dachtel. Er sammelte einen größeren Stein vom Wegesrand auf und schlug mit diesem gegen die Eingangstür und zwei Fenster eines Wohnhauses in der Deufringer Straße. Nachbarn konnten die Tat beobachten und alarmierten die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviers Sindelfingen rückten aus. Der Tatverdächtige konnte vorläufig festgenommen werden und wurde zum Polizeiposten Maichingen gebracht. Mutmaßlich war er bereits gegen 09.30 Uhr in Aidlingen-Deufringen an einem Vorfall beteiligt. An einer Bushaltestelle hatte er sich in den PKW eines 51-Jährigen gesetzt, der seine Lebensgefährtin kurz zuvor dort hatte aussteigen lassen. Nur gemeinsam mit ihr schaffte es der PKW-Fahrer den Mann wieder aus seinem Fahrzeug heraus zu befördern. Dieser ging hierauf in Richtung einer Flüchtlingsunterkunft davon. Bei dem 28-Jährigen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der im Anschluss an seine Festnahme in eine psychiatrische Einrichtung gebracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell