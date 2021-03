Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht auf Drogeriemarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag zwischen 18:30 und 18:50 Uhr in der Hertzstraße in Vaihingen an der Enz begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich beim Rangieren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes, der auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes abgestellt war. Hierdurch entstand an der rechten hinteren Beifahrerseite ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0.

