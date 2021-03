Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: 14-Jähriger in Stadtgarten bedroht

Ludwigsburg (ots)

Im Bereich der Friedrich-Siller-Straße in Kornwestheim hat sich am Montag gegen 16:55 Uhr ein 14-Jähriger mit einer 16 Jahre alten Bekannten im Stadtgarten verabredet. Kurz nach dem Eintreffen vor Ort traten drei noch unbekannte männliche Jugendliche, die die 16-Jährige offenbar kennen, mit einem Hund an die beiden heran. Einer der Jugendlichen fing mit dem 14-Jährigen aus noch ungeklärten Gründen ein Streitgespräch an. Hierbei soll der Rädelsführer den 14-Jährigen noch geschubst haben. Da zwei noch unbekannte Passantinnen von Weitem eingeschritten sind und den Querulanten aufforderten, sein Handeln zu unterlassen, verlagerte sich die Auseinandersetzung im Stadtgarten auf einen etwas entfernten Treppenabsatz. Im Anschluss soll der Unbekannte seinen jüngeren Kontrahenten dort noch mehrfach angeschrien und verbal bedroht haben. In einem günstigen Moment konnte der 14-Jährige in eine nahe gelegene Arztpraxis flüchten. Als ihm einer der beiden anderen Jugendlichen hierauf zur Praxis gefolgt war, wurde die Polizei über das Geschehen informiert. Hinzugezogene Beamte konnten im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen die 16-Jährige und die drei unbekannten Jugendlichen nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen zur Identität der Personen dauern an. Zudem bittet das Polizeirevier Kornwestheim, dass sich die beiden unbekannten Passantinnen unter der Tel. 07154 1313-0 melden.

