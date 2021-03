Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Räuberische Erpressung in Hotel

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischer Erpressung ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen zwei noch unbekannte junge Männer und eine Frau, die am Montagabend einen 60-Jährigen in einem Hotel in Gerlingen unter Vorhalt eines Messers beraubt haben sollen. Er hatte über ein Internetportal Kontakt zu einem Paar aufgenommen und war in der Folge in das Hotel bestellt worden. In einem dortigen Zimmer wurde er gegen 22.30 Uhr von dem Paar empfangen. Dabei soll es sich um eine junge, etwa 155 cm große Asiatin und einen ca. 22 bis 25 Jahre alten Mann mit kurzen hellen Haaren und kurzgeschnittenem Bart gehandelt haben. Während eines Gesprächs soll der junge Mann unvermittelt ein Messer gezogen haben. Unmittelbar darauf habe ein weiterer, mit einem Messer bewaffneter Mann das Zimmer betreten und beide hätten den 60-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nach Aushändigung von mehreren hundert Euro habe er das Hotel verlassen können. Er fuhr anschließend direkt zum Polizeirevier nach Ditzingen, um dort Anzeige zu erstatten. Mehrere Streifenbesatzungen fuhren daraufhin sofort zu dem Hotel, trafen die Täter dort aber nicht mehr an. Vor dem Hotel fanden die Einsatzkräfte ein Küchenmesser auf, das als Tatwaffe in Betracht kommen könnte. Der Tatverdacht gegen einen im Zuge der Durchsuchung zunächst festgenommenen Mann hat sich nicht erhärtet. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an

