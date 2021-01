Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg/Brochterbeck, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Verfolgungsfahrt durch die Polizei

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (03.01.2021), gegen 01.05 Uhr, ist ein 27jähriger Mann aus Lotte mit seinem Pkw Opel Vectra vor der Polizei geflüchtet. Der Mann fuhr in Ibbenbüren-Laggenbeck mit seinem Pkw über die Mettinger Straße in Richtung Ledde. Auf der Mettinger Straße kam ihm ein Funkstreifenwagen entgegen. Die Polizisten drehten ihren Streifenwagen, um den Pkw zu überprüfen. Als der Fahrer dieses bemerkte, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit weiter über die Mettinger Straße. Ein weiterer Streifenwagen schaltete sich in die Verfolgung ein. Der 27jährige schaltete bei seiner Flucht des Öfteren das Fahrtlicht aus und überquerte Hauptstraße, ohne auf den eventuellen Querverkehr zu achten. Die Polizeibeamten verloren aufgrund der hohen Geschwindigkeit zweimal den Sichtkontakt zum flüchtigen Fahrzeug, konnten das Fahrzeug dann aber wieder entdecken. Schließlich fuhr der Mann in eine Sackgasse und versteckte sich mit seinem Fahrzeug auf einem dortigen Gehöft. Die Beamten entdeckten jedoch das Fahrzeug. Auf die Aufforderung, das verschlossene Fahrzeug zu öffnen, reagierte der Mann nicht. Mit einem Notfallhammer schlug ein Beamter die Scheibe der Fahrertür ein und öffnete die Tür. Der Mann konnte aus dem Wagen geholt werden. Die Beamten brachten ihn zur nächsten Polizeiwache. Ein dort durchgeführter Drogen- und Alkoholtest verlief negativ. Auch die Durchsicht des Pkws verlief ohne Ergebnis. Warum der Mann flüchtete, steht bislang noch nicht fest. Der Führerschein und der Pkw wurden beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eröffnet.

