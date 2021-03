Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Rotlicht missachtet hat zwei Leichtverletzte zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Montag gegen 20.25 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mercedes-Benz Fahrer die Bundesstraße 464 von Böblingen-Hulb in Richtung Holzgerlingen. An der Kreuzung Holzgerlinger First wollte der 21-Jährige bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage nach links in die Tübinger Straße Richtung Böblingen abbiegen. Eine aus Richtung Holzgerlingen kommende 33-jährige Fiat Fahrerin missachtete nicht das für ihre Fahrtrichtung geltende Rotlicht und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes-Benz zusammen und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision wurden sowohl die Fiat Fahrerin als auch ihr 30-jähriger Beifahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße 464 in beiden Richtungen für zwei Stunden voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Böblingen war mit vier Fahrzeug und 10 Einsatzkräften ausgerückt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der beim Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 28.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell