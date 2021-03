Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen-Dagersheim: vermeintliche Betrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Böblingen fahndeten am Montagvormittag zwischen Böblingen-Dagersheim und Sindelfingen-Darmsheim im Zusammenhang mit einem Betrugsversuch nach einem schwarzen PKW mit Euskirchener Kennzeichen (EU-). Gegen 11.30 Uhr fuhr das Fahrzeug, mutmaßlich ein Peugeot Kombi, auf einen Hof im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr in Dagersheim. Dort war der 70 Jahre alte Zeuge mit Arbeiten beschäftigt. Der PKW war mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer stieg aus und begrüßte den Senior übertrieben freundlich. Er stellte sich als Besitzer einer Uhrenmanufaktur ausd er Schweiz vor, der gerade in Pforzheim bei einem Goldschmied gewesen sei. Er könne dem 70-Jährigen vier Uhren schenken, wenn er im Gegenzug zwei Tankfüllungen erhalten würde. Dabei präsentierte der unbekannte Mann vier Uhren. Auf den ersten Blick sahen diese hochwertig aus. Doch der 70-Jährige witterte einen Betrugsversuch und lehnte ab. Der Fahrer stieg hierauf zurück in den Wagen und fuhr mit seinem Beifahrer in Richtung Darmsheim davon. Der Senior alarmierte die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch ohne Ergebnis. Der Fahrer des PKW soll zwischen 35 und 40 Jahren alt, etwa 180 cm groß und schlank sein. Er hat einen schwarzen Drei-Tage-Bart und trug einen dunklen Pullover. Über den Beifahrer ist lediglich bekannt, dass er mit einer löchrigen Jeans bekleidet war. Der Polizeiposten Ehningen, Tel. 07034 270450, hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und insbesondere Geschädigte sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell