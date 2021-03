Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Fünf Fahrzeuge beschädigt - 23-Jähriger vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren in der Nacht zum Sonntag in Leonberg-Höfingen im Einsatz. Gegen 01:45 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, dass ein Mann in der Fontanestraße zwei abgestellte Fahrzeuge beschädigte. Wie sich später herausgestellt hatte, wies ein Smart Beschädigungen am Dach sowie an der Beifahrertür auf und an einem Opel wurde die Windschutzscheibe eingeschlagen. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten den Vandalen vor Ort nicht mehr antreffen. Dieser hatte sich in Richtung Goldäckerstraße bereits aus dem Staub gemacht. Kurz nach 02:00 Uhr meldete sich ein weiterer Zeuge über den Polizeinotruf und teilte mit, dass ein Mann in der Graf-Leutrum-Straße unterwegs sei und sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen macht. An einem Renault wurde ein Außenspiegel abgetreten, die Fahrerseite eines Fiat zerkratzt und der Türgriff eines Mazda abgerissen. Der Zeuge folgte dem jungen Mann hierauf in die Schillerstraße und weiter in den Lehmgrubenweg. Nachdem er die Person kurzzeitig aus den Augen verloren hatte, entdeckte er den Mann im Lehmgrubenweg in einem VW Transporter. Der Transporter war vermutlich unverschlossen und der 23-jährige Tatverdächtige, der mutmaßlich alkoholisiert war, schlief im Fahrzeuginneren. Die Beamten weckten den 23-Jährigen, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Leonberg. Die restliche Nacht musste er zur Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers bleiben. Der 23-jährige Tatverdächtige wird sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Auf welche Summe sich der Gesamtschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt.

