Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Drei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden forderte am Montag ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Steinheimer Straße in die Murrer Straße. Gegen 09:40 Uhr wollte der 81-jährige Fahrer eines Opel von der Steinheimer Straße auf die Murrer Straße in Richtung Steinheim auffahren. Dazu hatte er zunächst angehalten, stieß dann aber beim Anfahren mit dem bevorrechtigten Smart einer 55-jährigen Frau zusammen. Beide Fahrzeuglenker und die Mitfahrerin im Opel wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten kam es bis gegen 11:30 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen im dortigen Bereich.

