Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Baumaschinen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Von einem Firmengelände in der Braitstraße in Enzweihingen haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende zwei Rüttelplatten und einen Stampfer des Herstellers "Wacker-Neuson" im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Dazu brachen sie das Vorhängeschloss des Eingangstores auf luden die Maschinen in ein entsprechendes Transportfahrzeug ein. Das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, bittet um Hinweise.

