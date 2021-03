Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Geschädigter gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht den Besitzer eines PKW, der am Samstag zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr in der Rathausstraße in Kirchheim an Neckar stand und in einen Unfall verwickelt wurde. Ein 24 Jahre alter Toyota-Lenker befuhr die Rathausstraße. Auf seiner Seite war die Fahrbahn durch parkende Fahrzeuge verengt. Um einen entgegenkommendem Verkehrsteilnehmer Platz zu machen, wich er in eine Lücke zwischen zwei Fahrzeugen aus. Hierbei streifte er jedoch einen geparkten PKW, so dass dieser im Frontbereich beschädigt wurde. Der 24-Jährige hinterließ eine Nachricht an dem Fahrzeug. Als sich jedoch niemand bei ihm meldete, begab er sich am Sonntag zur Polizei. Bei dem geschädigten PKW dürfte es sich um einen dunklen BMW handeln. Am Rückspiegel befand sich ein Deko-Artikel.

