POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Dötlingen: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit einem Reh leicht verletzt

Ein 52-jähriger Motorradfahrer aus der Gemeinde Visbek befuhr am Mittwoch, 29. Juli 2020, die Huntloser Straße in Fahrtrichtung Westrittrum.

Gegen 15:35 Uhr überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Reh und dem Motorradfahrer kam.

Der 52-Jährige wurde leicht verletzt, eine medizinische Behandlung am Unfallort war jedoch nicht erforderlich. Das Reh verendete vor Ort. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.

