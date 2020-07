Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Bookholzberg mit drei Pkw +++ Medizinischer Notfall +++ Keine Personen verletzt

Delmenhorst (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls, verursachte eine 76-jährige Pkw-Fahrerin am Mittwoch, 29. Juli 2020, auf der Nutzhorner Straße in Bookholzberg einen Verkehrsunfall, bei dem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Die 76-Jährige aus Ganderkesee befuhr mit ihrem Pkw und ihrer 96-jährigen Beifahrerin aus Ganderkesee gegen 11:05 Uhr die Nutzhorner Straße in Richtung Delmenhorst.

Etwa auf Höhe der Straße "Übern Berg" erlitt die 76-jährige Fahrerin einen medizinischen Notfall, verlor die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten Mini Cooper. Dieser wurde auf einen ebenfalls am Straßenrand geparkten weiteren Pkw, einen Renault, aufgeschoben. In der Folge wurde der Renault gegen einen Gartenzaun geschoben. Der Pkw der 76-Jährigen, ein VW, kam dann letztendlich auf dem Bürgersteig zum Stehen.

Durch den Verkehrsunfall wurden weder die beiden Frauen noch Dritte verletzt. Aufgrund des medizinischen Notfalls wurde die 76-Jährige vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der beschädigte Gartenzaun konnte mittlerweile wieder aufgestellt werden. An allen drei Pkw entstand Sachschaden. Der Mini Cooper war zudem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf circa 12.600 Euro geschätzt.

